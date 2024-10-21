Antalya ve ilçelerinde jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 125 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, suçların azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.
Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 hükümlünün de aralarında olduğu 125 kişi yakalandı.
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da 125 Suçlu Gözaltına Alındı - Son Dakika
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