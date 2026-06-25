Antalya'da 16 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Antalya'da düzenlenen operasyonda bir otomobilde 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Muratpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.A'nın otomobilinde arama yapıldı.
Otomobilde paketler halinde 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.
Şüpheli S.A. gözaltına alındı.
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