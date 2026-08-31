Antalya'da 1739 Şüpheli Yakalandı, 201 Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da 1739 Şüpheli Yakalandı, 201 Tutuklandı

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Antalya'da yapılan asayiş denetimlerinde 1739 şüpheli yakalandı, 201'i tutuklandı.

Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamaları ve denetimlerde çeşitli suçlardan yakalanan 1739 şüpheliden 201'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde "kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık" başta olmak üzere suçların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında bir haftada 190 bin 115 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlerde, aranan 375 kişinin de aralarında bulunduğu 1739 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 201'i tutuklandı.

Ekiplerce aynı süreçte 46 bin 962 otomobil ve motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde çalıntı, hacizli veya yakalamalı olduğu belirlenen 21 otomobil ve motosiklet ele geçirildi.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu kapsamında gerçekleştirilen 6 olayda 22 kişiye idari işlem uygulandı.

Kabahatler Kanunu kapsamında ise 303 kişiye idari para cezası verildi.

Polis ekipleri ayrıca 544 geçici konaklama yeri ile 68 kiralık araç firmasını kontrol etti. Denetimlerde 6 işletme ve 2 araç kiralama firmasına idari yaptırım kararı uygulandı.

Asayiş uygulamaları sırasında 32 ateşli silah, 1276 fişek ve tüfek kartuşu ile 8 kesici alet ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 1739 Şüpheli Yakalandı, 201 Tutuklandı - Son Dakika

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