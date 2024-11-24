Antalya\'da 2 Katlı Müstakil Evde Yangın: Büyükk Hasar, Can kaybı Yok

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ANTALYA'da 2 katlı müstakil evin üst katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Can kaybının olmadığı yangında büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangın saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi 7586 Sokak üzerinde yer alan 2 katlı müstakil evin üst katında meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen yaşlı çiftin yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen duman ve alevleri gören ev sakinleri kendilerini sokağa atarken komşularından yardım istedi. Kısa sürede tüm eve yayılan yangını komşular bir taraftan söndürmeye çalışırken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken, polis ekibi de çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekibi yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla yangını söndürürken, soğutma çalışmalarını sürdürdü. Bazı vatandaşların ise ellerine aldıkları hortumlarla yangını söndürme çalışmalarında itfaiye ekiplerine yardımcı olduğu görüldü. Evde yaşayan yaşlı karı ve koca yangından etkilenmezken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkışıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

HABER-KAMERA: Adem AKALAN-Aysu DURSUN/ANTALYA,