Antalya\'da 2 Milyon Yazlık Çiçek Kent Estetiğine Katkı Sağlayacak

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"Böyle bir senaryonun asla parçası olmayacağız"

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Hurma Bitki Üretim Tesisi'nde üretilen 2 milyon yazlık çiçek, kent estetiği çalışmaları kapsamında toprakla buluşturulacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerin güzel görünmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kentin cadde, sokak, refüj ve kavşaklarını süsleyen milyonlarca yazlık çiçek, Hurma Bitki Üretim Tesisleri'nde yetiştiriliyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından üretimi yapılan yaklaşık 2 milyon yazlık çiçek, kent merkezi ve ilçelerde toprakla buluşturulmaya başladı. Vapur dumanı, salvia vinca, tagetes, kedi tırnağı, zinnia türü çiçekler kent estetiğine güzellik katacak.