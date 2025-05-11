Antalya'da Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görev yapan iki polis, Kepez'de bir vatandaşı darbetti. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.
Antalya'da bir kişinin darbedilmesine ilişkin iki polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı ve haklarında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "11 Mayıs 2025 günü ilimizde, Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görev yapan personelin, bir şahsa yönelik darp eyleminde bulunduklarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ilgili personel ivedilikle görevden uzaklaştırılmış olup haklarında idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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