Antalya\'da 200 bin dekar serada 6 yılda modernizasyon hedefi

Türkiye'nin örtü altı tarımda lider kenti Antalya'da, eski seraların yenilenerek daha modern ve verimli hale getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Kentte 315 bin dekardan fazla alanda örtü altı üretim yapılırken, seraların ortalama yaşı 27'yi aştı.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, seraları tek tek inceleyerek durumlarına göre sınıflandırmaya ve eski yapıların yenilenmesine yönelik çalışma yürütüyor.

Çalışma kapsamında seraların "modern", "küçük revizyonlarla iyileştirilebilecek" ve "yıkılıp yeniden yapılması gereken" olmak üzere üç gruba ayrılması planlanıyor.

Tamamen yenilenmesi gereken yaklaşık 200 bin dekarlık alandaki seraların 6 yıl içinde modernize edilmesi hedefleniyor.

Seraların "röntgeni" çekiliyor

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, Antalya'nın Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Örtü altı tarımda kentin Türkiye'de lider konumda bulunduğunu belirten Şahin, Antalya'da 315 bin dekarın üzerinde alanda seralarda üretim yapıldığını ifade etti.

Seraların ortalama yaşının 27'yi geçtiğine dikkati çeken Şahin, eski seraların yeni teknolojilerle modernize edilmesi gerektiğini kaydetti.

Tarımda afetlere dayanıklı ve sürdürülebilir üretim için teknolojinin daha fazla kullanılması gerektiğini belirten Şahin, sulama, ilaçlama ve gübrelemede yapay zekadan yararlanılabileceğini dile getirdi.

Şahin, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün bu kapsamda seraların durumunu belirlemek için çalışma başlattığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tüm seralarımızı tek tek inceleyip, her birinin röntgenini çekiyoruz ve birer puan veriyoruz. Üç ana gruba ayırıyoruz, modernler, küçük revizyonla düzeltilebilecekler ve yıkılıp yeniden yapılması gerekenler. Yıkılıp yeniden yapılması gerekenlere 6 yıllık bir süre içerisinde tamamının yenilenmesini öngörüyoruz. Buna yönelik sübvansiyonlar, destekler, destek paketleri planlıyoruz. Bu 200 bin dekar civarında, büyük oranda yıkılıp yeniden yapılması gerekenler."

Yeni seralarla verim artacak

Şahin, seraların yenilenmesiyle üretim maliyetlerinin düşürülmesinin ve verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Yeni seralarda maliyetlerin yaklaşık yüzde 30 azalacağını, verimliliğin ise yüzde 20'nin üzerinde artacağını belirten Şahin, atıkların da geri dönüşüme kazandırılacağını ifade etti.

Şahin, dönüşümün üreticilerin de desteğiyle gerçekleştirileceğini belirterek, "Büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle ve çiftçilerimizin bunu benimsemesiyle bu yapılacak. Önemli bir dönüşüm olacak, belli bir sürenin içerisinde bunu yapmayana tarımsal üretim izni dahi verilmeyecek." dedi.

Seraların durumunun tek tek incelendiğini belirten Şahin, kısa süre içinde genel durumun ortaya konulup Bakanlığa sunulacağını, ardından Bakanlığın talimatları doğrultusunda dönüşüm çalışmalarına başlanacağını ifade etti.