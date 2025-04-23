Antalya'da 23 Nisan Kutlamasında Çocuk Başkan Uygulaması - Son Dakika
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Antalya'da 23 Nisan Kutlamasında Çocuk Başkan Uygulaması

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Deniz Erdemir'e devretti. Törende çocuk başkan barış, dostluk ve kardeşlik mesajı verirken, başkan Böcek çocukların eğitimine destek projelerini vurguladı.

23.04.2025 12:46  Güncelleme: 13:28
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuğunu 4'üncü sınıf öğrencisi Deniz Erdemir'e devretti. Böcek, "Sevgili Deniz'in eğitim hayatında ve geleceğinde yolunun açık olmasını diliyor, başarılar temenni ediyorum" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hizmet Binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek makamını devredeceği çocuk başkan Deniz Erdemir ile birlikte anıta çelenk sundu. Çelenk sunma törenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında devir teslim töreni yapıldı. Başkan Muhittin Böcek, koltuğunu Cengiz Topel İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Deniz Erdemir'e devretti.

"Bu bayram, barışın, dostluğun ve kardeşliğin simgesidir"

Koltuğu devralan çocuk başkan Deniz Erdemir, "Ulu Önderimiz Atatürk, 23 Nisan'ı biz çocuklara armağan ederek, geleceğimiz için güçlü bir bağ kurdu. Bu bayram, barışın, dostluğun ve kardeşliğin simgesidir. Savaşın gölgesinde yaşayan tüm çocukların da bir an önce barışa kavuşmasını diliyorum. Birlikte oynayan, birlikte gülen, birbirlerinin farklılıklarına saygı duyan çocuklar gelecekte de barış dolu bir dünya kurar" dedi.

Çocuk başkan Erdemir, Antalyalı çocukların kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlayacak projelerin desteklenmesi, okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesini istedi. Erdemir, "Doğayı koruyan projelerle parklarda çocukların neşesi, sokaklarımızda ise dostluk çoğalacak" diye konuştu.

"Türkiye'nin örnek belediyelerinden biri olmanın gururunu yaşıyorum"

Başkanı Muhittin Böcek ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Büyükşehir Belediyesi olarak, doğumdan yaş alana kadar çocuklarımıza Halk Süt, Halk Mama, kreş hizmetleri ve burslar gibi birçok imkan sağlıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin örnek belediyelerinden biri olmanın gururunu yaşıyorum. Sevgili Deniz'in eğitim hayatında ve geleceğinde yolunun açık olmasını diliyor, başarılar temenni ediyorum" dedi.

Başkan Böcek daha sonra çocuk başkan Deniz Erdemir'e günün anısına hediye vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: ANKA

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