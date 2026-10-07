Antalya'da 26 imam hatip okulundan binlerce öğrenci Gazze için sessizce yürüdü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla Antalya'da "Gazze için Sessiz Çığlık Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Antalya İmam Hatipliler Derneği (ANİMDER) öncülüğünde, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle Kapalı Yol'dan başlayan yürüyüşe, 5 merkez ilçede bulunan 26 imam hatip okulundan binlerce öğrenci ve vatandaş katıldı.

Katılımcılar, slogan atmadan ellerinde Türk bayrağı, Filistin bayrağı ve pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, burada AA muhabirine, mazlumların sesi olabilmek, çocuklara ve gençlere bu bilinci aşılayabilmek adına böyle bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu zulme hangi şekilde olursa olsun ses çıkarmak gerektiğini belirten Eriş, "Gücümüzün yettiği, diliminiz döndüğü oranda bu zulmün karşısında durabilmek, çocuklarımıza bu bilinci oluşturabilmek adına bugün buradayız." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise bu sessiz yürüyüşün dünyadaki bu zulme, Gazze'de yaşananlara ve bu insanlık suçuna bir haykırışın sessizliği olduğunu ifade etti.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ise teşkilat mensuplarıyla yürüyüşe katıldıklarını dile getirdi.

Gazze'de soykırım gerçekleştirildiğini kaydeden Çetin, "Kardeşlerimiz maalesef katlediliyor. İsrail'i lanetliyoruz. İsrail terör devletinin kendi makus talihiyle baş başa kalacağı günler yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistlerden Hakan Şimşek ise bugün gelinen noktada Filistin ile sınırlı olan intifadanın küresel zeminde, bir araya gelen bu gençlerin seviyesinde, bütün vicdanları harekete geçirdiğini gördüklerini vurguladı.

ANİMDER Başkanı Abdülkadir Göç de binlerce öğrencinin katıldığı sessiz yürüyüşün, Gazze'de yaşananlara karşı vicdani bir duruş olduğunu söyledi.