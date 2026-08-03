Antalya'da Asayiş Operasyonu: 275 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da Asayiş Operasyonu: 275 Şüpheli Tutuklandı

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Son bir haftada kent genelinde yapılan asayiş denetimlerinde 1921 şüpheli yakalandı, 275 kişi tutuklandı. 45 bin 581 araç kontrol edilirken, 19 çalıntı araç ele geçirildi, silah ve fişek bulundu. Kumar oynatan 23 kişiye işlem uygulandı.

Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulama ve denetimlerinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 275 şüpheli tutuklandı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince kent genelinde son bir haftada "kasten öldürme", "kasten yaralama", "yağma", "cinsel suçlar" ve "hırsızlık" başta olmak üzere asayiş olaylarına yönelik kapsamlı çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında 190 bin 389 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, aralarında çeşitli suçlardan aranan 526 kişinin de bulunduğu 1921 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen bu kişilerden 275'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Denetimlerde 45 bin 581 otomobil ve motosikleti inceleyen ekipler, çalıntı, hacizli veya yakalamalı olduğu belirlenen 19 aracı ele geçirdi.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" iddiasıyla 7 olayda 23 kişi hakkında yasal işlem başlatan ekipler, Kabahatler Kanunu kapsamında da 265 kişiye idari para cezası uyguladı.

Kontrollerde ayrıca 465 geçici konaklama tesisi ile 79 araç kiralama firmasını denetleyen polis, mevzuata aykırı hareket eden 4 işletmeye idari yaptırım uyguladı.

Uygulamalarda 37 ateşli silah, 1295 fişek ve tüfek kartuşu ile 28 kesici alet de ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Asayiş Operasyonu: 275 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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