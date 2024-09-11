Antalya'da 3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Antalya'da 3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali Başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

11.09.2024 12:49
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3'üncü Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, 13 Eylül Cuma günü saat 10.00'da geleneksel göç duası ve ardından gerçekleşecek Yörük göçü ile başlıyor. Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı'nda yapılacak festival, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Yörük kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlediği 3'üncü Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, 13-15 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalde, Türk dünyasının dört bir yanından gelen yöresel müzik ve dans topluluklarının sahne gösterileri, geleneksel spor müsabakaları, konserlerin yanı sıra geleneksel el sanatları ve geleneksel yemekler de tanıtılacak.

19 ülkeden katılım

Bağımsız Türk Cumhuriyetleri'nden 7, Özerk Türk Cumhuriyetleri'nden 3 ve Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerden 9 ülke olmak üzere toplam 19 bağımsız, özerk cumhuriyet ve ülkeden katılımın sağlanacağı festival, 13 Eylül Cuma günü saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacak. Ardından temsili Yörük göçü gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak Yörük Göçü Karaalioğlu Parkı'ndaki Büyükşehir Belediye Binası'nda son bulacak. Yörük Festivali'nin ilk günü Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı'nda kurulan festival alanında saat 11.45'ten itibaren gösteri ve sahne etkinlikleri yapılacak. Saat 21.00'de resmi açılış töreninin ardından Ayşe Dinçer konseri düzenlenecek.

Festivalin ikinci gününde ise katılımcı ülkelerin ve toplulukların yöresel kıyafetlerle ile sergileyecek renkli halk dansları gösterileri olacak. Farklı dillerde ve tarzlarda okuduğu şarkılarla bilinen sanatçı Ayça Akkın konseri düzenlenecek. Saat 20.30'da ise kabak kemanesi ile türkülere ses veren halk müziği sanatçısı Uğur Önür Antalyalılar ile buluşacak. Saat 21.00'de ise "Yol ver Türk'ün bayrağına" isimli şarkısıyla Azeri Sanatçı Azerin sahne alacak.

Festivalin üçüncü gününde ise konser ve dans gösterilerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Yağlı Güreş Kulübü Yağlı Güreş Gösterisi, Peştallı Kulubü Atlı Okçuluk, Kılıç ve Akrobasi Grubu gösteriler düzenleyecek. Festivalin son gününde Ali Aksoy sazıyla türküler seslendirecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı THM Orkestrası Mevlüt Öz ve Ümran Özdemir Konserinin ardından saat 21.30'da Aradan Çok Yıllar Geçti isimli şarkısı ile bilinen Tuğçe Kandemir konser verecek.

Kaynak: ANKA

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