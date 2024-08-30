Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları başladı

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(ANTALYA) - Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören ile başladı. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk sunumunun ardından kutlama ve geçit töreni gerçekleşti.

Büyük Zafer'in 102'nci yılı Antalya'da coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Başkan Böcek Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından 30 Ağustos programı Antalya Valiliği'nde düzenlenen tebrik kabulü ile devam etti. Vali Şahin ve Başkan Böcek, tebrikleri kabul ettikten sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki kutlama programına katıldı. Vali Şahin ve Başkan Böcek, ellerindeki Türk bayraklarıyla caddenin her iki yanını dolduran Antalyalıları selamlayarak bayramlarını kutladı. Başkan Böcek daha sonra protokol ve vatandaşlar ile resmi geçit törenini izledi.

Belediye önünde de çelenk sunuldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'nda da tören düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tarafından Atatürk Anıtı'na Başkan Böcek adına çelenk sunuldu.