Antalya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı - Son Dakika
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Antalya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı

Antalya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı
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Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma ve geçit törenleriyle kutlandı. Başkan Vekili Büşra Özdemir törene katıldı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve halkın bayramı kutlandı.

(ANTALYA) - Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma ve geçit törenleriyle kutlandı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in de katıldığı törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, vatandaşların bayramı kutlandı.

Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da coşkuyla kutlandı. Başkan Vekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen çelenk sunma törenine katıldı. Özdemir, geçit töreninde halkı selamlayarak bayramlarını kutladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreninde Özdemir'in yanı sıra Antalya Valisi Hulusi Şahin, milletvekilleri ve protokol yer aldı. Vali Şahin ve Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunma törenin ardından 30 Ağustos programı Antalya Valiliği'nde tebriklerin kabulü ile devam etti. Daha sonra ise Cumhuriyet Meydanı'nda geçit töreni düzenlendi. Vali Şahin ve Özdemir, halkı selamlayarak bayramlarını kutladı. Özdemir, protokol üyeleri ve vatandaşlarla birlikte resmi geçit törenini izledi.

BELEDİYE ÖNÜNDE DE ÇELENK SUNULDU

Kutlamalar kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde bir tören düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ramazan Demir, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, zabıta ve güvenlik personeli ile genç izciler katıldı. Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı - Son Dakika

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