Antalya'da 39 Çocuğa Sünnet Şöleni

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Sultan 2. Bayezid Vakfının hayır şartı kapsamında düzenlenen "Sünnet Şöleni"nde 39 çocuk sünnet ettirildi.

Antalya Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın vakıf eserleri açısından zengin bir şehir olduğunu belirterek, vakıfların toplumun farklı kesimlerine yönelik önemli hizmetler sunduğunu söyledi.

Vakıfların yalnızca sünnet şölenleriyle değil, iftar organizasyonları, ihtiyaç sahiplerine destek, öğrenci bursları, eğitim ve sağlık alanındaki katkılarıyla da toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade eden Şahin, vakfedenlerin iradesinin yaşatılmasının önemine dikkati çekti.

Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, vakıf mallarının korunmasının büyük önem taşıdığını belirterek, herkesin vakıf eserlerine ve vakıf mallarına titizlikle sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünün çalışmalarını takdir ettiğini dile getiren Şahin, vakıf kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret ederek sünnet olan çocuklara sağlıklı ve uzun ömür temennisinde bulundu.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Pervaneli de Sultan 2. Bayezid Vakfının asırlardır sürdürülen hayır şartı doğrultusunda bu yıl Antalya'da 39 çocuğun sünnet ettirildiğini söyledi.

Vakıf kültürünün yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik anlayışının en önemli miraslarından biri olduğunu ifade eden Pervaneli, çocukların mutluluğuna ortak olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından sünnet olan çocuklar için pasta kesildi. Programda çocuklara altın ve bisiklet hediye edildi.

Şölene, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu ile çocuklar ve aileleri katıldı.