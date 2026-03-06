Antalya'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 08.35'te Antalya'nın Kaş ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.

AFAD'ın resmi X hesabından yapılan paylaşıma göre, saat 08.35'te Antalya'nın Kaş ilçesi merkezli yerin 12,5 kilometre derinliğinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.