Antalya'da 45 İtfaiye Eri Alımı Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesine 45 itfaiye eri alımı için başvurular başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ile Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarından mezun adaylar arasından 45 itfaiye eri alımı yapılacak.

Adayların, 2024 yılı KPSS B puan türünden en az 55 puan alması, C sınıfı sürücü belgesine sahip olması, sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Ayrıca erkek adaylarda en az 1,67 santimetre, kadın adaylarda ise 1,60 santimetre boyunda olma şartı aranıyor.

18-22 Ağustos'ta mesai saatleri içinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasından başvurularını gerçekleştiren adaylardan sınava girmeye hak kazananların KPSS puanları ile sınav tarihleri, 29 Ağustos'ta "www.antalya.bel.tr" adresinden ilan edilecek.

Sözlü ve uygulamalı sınavlar, 15-19 Eylül ile 22-24 Eylül tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilecek.