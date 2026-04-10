Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık \'zimmet\' ve \'dolandırıcılık\' operasyonu

Antalya'da yürütülen 'Zimmet', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' soruşturması kapsamında, 52 milyon liranın üzerindeki kamu kaynağını zimmete geçirdikleri tespit edilen 46 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SORUŞTURMA, DEMRE CUMHURİYET SAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

Demre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan 'Zimmet', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' soruşturması kapsamında; şüpheli M.Ş.'nin okulda görevli öğretmenlerin maaş ve ek ders ödemelerinden rızası dışında 687 bin 31,89 lira, kendi adına tahakkuk oluşturmak suretiyle 13 bin 473,20 lira, emekli öğretmenleri çalışıyormuş gibi tahakkuk ederek 295 bin 248,83 lira, eğitim hazırlık ödeneğinden sahte tahakkuk oluşturma suretiyle 1389,37 lira, meslek lisesinde öğrenim gören öğrencilerin daha iyi eğitim almaları amacıyla stajyer öğrenci bulunduran işletmelere destek olması amaçlı Ustalık Telafi Programı (UTP) kapsamında verilen devlet desteğini sahte öğrenci kayıtları ve sahte işletmeler oluşturmak suretiyle kendi hesaplarına ve iş birliği içerisinde bulunduğu kişilerin hesaplarına aktarmak suretiyle 51 milyon 336 bin 618,54 lira kamu kaynağını mevzuata aykırı olarak kullandığı belirlendi.

ESKİ İLÇE BAŞKANI DA ŞÜPHELİLER ARASINDA

M.Ş. ile birlikte eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ettiği değerlendirilen kişilerin toplam 52 milyon liranın üzerindeki kamu kaynağını zimmete geçirdikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir siyasi partinin eski ilçe başkanı B.A.'nın da aralarında bulunduğu 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 2'si cezaevinde, 1'i yurt dışında olduğu belirlenen şüphelilerden Antalya'daki 35, İstanbul'daki 2, Ankara'daki 2, Kırıkkale'deki 1, Aydın'daki 1, Kırşehir'deki 1 ve Eskişehir'deki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 Nisan'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.