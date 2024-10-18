Antalya\'da 490 Şüpheli Yakalandı

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ANTALYA'da, son 1 haftada aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 490 kişi yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve diğer suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, son 1 haftada gerçekleşen operasyonlarda; hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, öldürme, cinsel suçlar ve diğer suçlardan toplam 490 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Haber-Kamera: ANTALYA,