Antalya\'da 5 Mayıs 2025\'e Yoğun İlgi

Antalya merkez ve ilçelerindeki nikah dairelerinde, evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 5 Mayıs 2025'i tercih etmesi yoğunluğa neden oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi Başkanlığına günler öncesinden müracaatta bulunan 25 çift, bu özel tarihte "evet" diyerek hayatlarını birleştirdi.

Yoğunluktan dolayı Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu bir an olsun boş kalmadı. Nikah memurları benzer yoğunluğun "25.05.2025" tarihinde de yaşanacağını söyleyerek, şimdiden 50'nin üzerinde nikah randevusunun alındığını belirtti.

Nikah tarihlerini 05.05.2025 olarak seçenlerden Barış ve Fadime İnan çifti, özel günde evlenmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Orkun ve Rümeysa Çeliker çifti ise kendileri için özel bir an ve özel bir tarih olduğunu belirtti.

Serik'te 50 çiftin nikahı kıyılıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde de nikah tarihini sembolik ve akılda kalıcı bir güne denk getirmek isteyen 50 çift, nikah için randevu aldı. Sabah erken saatlerde başlayan nikah işlemleri, 23.00'e kadar devam edecek.

Serik Belediyesi Nikah Salonu'nda Sacide Nur Topçu ile Mehmet Göksu çiftinin nikahlarını kıyan İlçe Belediye Başkanı Kadir Kumbul, nikah yoğunluğu yaşadıklarını söyledi.

Kadınların bu tür tarihlere önem verdiğini anlatan Kumbul, "Ben de '07.07.2007' de evlenmiştim. O yüzden evlenme tarihimi hiç unutmuyorum. Böyle güzel bir olaya ben de vesile olduğum için çok mutluyum. Saat 23.00'e kadar 50 nikahı tamamlayacağız. Yeni müracaat eden çiftlerimizi de geri çevirmeyeceğiz." diye konuştu.

Nikah kıydıranlardan Mehmet Göksu ise bugünü yaşamanın güzel olduğunu, mutlu bir yuva kurmayı hayal ettiklerini dile getirdi.

Sacide Nur Topçu da anlamlı ve unutulmaz bir günde "evet" dediklerini söyledi.

Nikahı kıyılan çitlere, Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye edildi.