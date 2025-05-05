Antalya'da 5 Mayıs 2025'e Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da 5 Mayıs 2025'e Yoğun İlgi

Antalya\'da 5 Mayıs 2025\'e Yoğun İlgi

Antalya'da 5 Mayıs 2025'te evlenmek isteyen çiftler yoğunluk oluşturdu. 50'den fazla nikah gerçekleştirildi.

05.05.2025 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya merkez ve ilçelerindeki nikah dairelerinde, evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 5 Mayıs 2025'i tercih etmesi yoğunluğa neden oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi Başkanlığına günler öncesinden müracaatta bulunan 25 çift, bu özel tarihte "evet" diyerek hayatlarını birleştirdi.

Yoğunluktan dolayı Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu bir an olsun boş kalmadı. Nikah memurları benzer yoğunluğun "25.05.2025" tarihinde de yaşanacağını söyleyerek, şimdiden 50'nin üzerinde nikah randevusunun alındığını belirtti.

Nikah tarihlerini 05.05.2025 olarak seçenlerden Barış ve Fadime İnan çifti, özel günde evlenmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Orkun ve Rümeysa Çeliker çifti ise kendileri için özel bir an ve özel bir tarih olduğunu belirtti.

Serik'te 50 çiftin nikahı kıyılıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde de nikah tarihini sembolik ve akılda kalıcı bir güne denk getirmek isteyen 50 çift, nikah için randevu aldı. Sabah erken saatlerde başlayan nikah işlemleri, 23.00'e kadar devam edecek.

Serik Belediyesi Nikah Salonu'nda Sacide Nur Topçu ile Mehmet Göksu çiftinin nikahlarını kıyan İlçe Belediye Başkanı Kadir Kumbul, nikah yoğunluğu yaşadıklarını söyledi.

Kadınların bu tür tarihlere önem verdiğini anlatan Kumbul, "Ben de '07.07.2007' de evlenmiştim. O yüzden evlenme tarihimi hiç unutmuyorum. Böyle güzel bir olaya ben de vesile olduğum için çok mutluyum. Saat 23.00'e kadar 50 nikahı tamamlayacağız. Yeni müracaat eden çiftlerimizi de geri çevirmeyeceğiz." diye konuştu.

Nikah kıydıranlardan Mehmet Göksu ise bugünü yaşamanın güzel olduğunu, mutlu bir yuva kurmayı hayal ettiklerini dile getirdi.

Sacide Nur Topçu da anlamlı ve unutulmaz bir günde "evet" dediklerini söyledi.

Nikahı kıyılan çitlere, Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Magazin, antalya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 5 Mayıs 2025'e Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Arda Güler’den Celta Vigo ağlarına füze Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füze
Netanyahu, Tel Aviv’e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a misilleme sözü verdi Netanyahu, Tel Aviv'e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme sözü verdi
Süper Lig’e çıkan ikinci takım belli gibi Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı
Kadıköy’de kazanan Kara Kartal Beşiktaş, Fenerbahçe’yi deplasmanda devirdi Kadıköy'de kazanan Kara Kartal! Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi
Fenerbahçe, bu sezon İstanbul’da derbi kazanamadı Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı
Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in kendisine verdiği sırrı açıkladı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in kendisine verdiği sırrı açıkladı
Maça çıkmadan şampiyon oldular Bundesliga’nın en büyüğü Bayern Münih Maça çıkmadan şampiyon oldular! Bundesliga'nın en büyüğü Bayern Münih
Batman Çayı’nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı Batman Çayı'nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı
Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş’ı alkışladı Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş'ı alkışladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 18:34:55. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da 5 Mayıs 2025'e Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.