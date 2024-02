Antalya\'da 6 Şubat Depremi Kurbanları Anıldı

Güncel

ANTALYA'da Baro Başkanlığı önünde 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler anılırken, karanfiller bırakılıp, dualar edildi.

Antalya'da, Adalet Peşinde Aileleri Platformu ve Antalya Barosu, 6 Şubat 2023 gecesi saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremin yıl dönümünde baro önünde bir araya geldi. Anma töreninde Adalet Peşinde Aileleri Platformu adına Ali Ayman, Antalya Barosu Başkan Yardımcısı Mehmet Fettahoğlu ve depremde yakınlarını kaybeden avukat İrem Türkmener Karslı konuşma yaptı. Platform adına konuşan Ali Ayman, Bugün burada depremin çok uzağında bir kentten Antalya'dan sizlere acılı ve onurlu bir mücadelenin temsilcileri olarak sesleniyoruz. Yanımızda olmanız ve acılarımıza eşlik etmeniz bize güç katıyor, kederli bir huzur yaşatıyor. Hiç eksilmeyen aksine her gün artan acımız ve özlemimizle buradayız. Bugün sonsuzluğa uğurladığımız sevdiklerimizi özlemle yad edeceğiz. Onları her zaman hasretle hatırlayacağız dedi.

'HERKES İÇİN ADALET İSTİYORUZ'

Antalya Barosu Başkan Yardımcısı Mehmet Fettahoğlu, Yaşam haklarının gereği olarak güvenli ve adil bir şekilde yaşamak ve tabii ki herkes için adalet istiyoruz. Bugün birlikte olduğumuz Adalet Peşinde Aileleri Platformu ile birlikte yitirdiğimiz vatandaşların ve meslektaşlarımızın ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyor ve adalet arayışında olan deprem mağdurlarına bu mücadelelerinde her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz diye konuştu.

'BABAMI 2 AY ARADIM'

Depremden etkilenen avukat İrem Türkmener Karslı da şunları söyledi

Üzerimde bu montumu, beremi taktım kardeşimin mezarına, iki gün sonra annem çıktı elimdeki eldiveni taktım annemin mezarına. Kaybetmekten korktum onları bir daha. 'Diğer eldivenimi babama takarım' dedim ama babamı bulamadım. Babamı 2 ay aradım, babamın parçalarını aradım, tırnağını aradım, bulamadım. Bir şekilde DNA eşleşmesini beklemem gerekiyordu artık ve DNA eşleşmesi sonucu çok şükür, yani şu an kaybolanlara şükrederek saygısızlık ediyormuş gibi hissediyor olabilirim ama babamın bir mezarı var. Hala o mezardaki babam mı bilmesem de babam ölmüş en azından onu biliyorum artık. Her çalan kapıda her çalan telefonda babam olmadığını biliyorum. Kahramanmaraş'a gidemedim. Bir daha oraları, o mezar taşlarını görmeyi kaldıramıyorum.

Açıklamanın ardından Antalya Barosu avukatları ve platform gönüllüleri depremde hayatını kaybedenler için dualar etti. Karanfillerin de bırakılmasının ardından anma töreni sona erdi.