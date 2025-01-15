Antalya'da 7. Yörük Çalıştayı, 'Yörük Kültüründe Kadın' Temasıyla Yapılacak - Son Dakika
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Antalya'da 7. Yörük Çalıştayı, 'Yörük Kültüründe Kadın' Temasıyla Yapılacak

Antalya\'da 7. Yörük Çalıştayı, \'Yörük Kültüründe Kadın\' Temasıyla Yapılacak

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 7. Yörük Çalıştayı, 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde, 'Yörük kültüründe kadın' temasıyla gerçekleştirilecek. Etkinlikte akademisyenler ve sosyal medya fenomenleri yer alacak.

15.01.2025 11:24  Güncelleme: 11:51
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Yörük Çalıştayı, sosyal medya fenomenlerinin ve akademisyenlerin de katılımıyla, 18-19 Ocak 2025'te kent sakinleriyle buluşacak. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen çalıştayda, "Yörük kültüründe kadın" teması işlenecek.

Yörük Çalıştayı bu yıl Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖRKAM) destekleriyle düzenleniyor. Önceki yıllarda Yörük kültüründe müzik, yemek gibi konuların işlendiği çalıştayda bu yılın konusu 'kadın' olacak. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlikte, akademisyenlerin yanı sıra Yörük kültürüyle ilgilenen sosyal medya fenomenleri ve müzisyenler de yer alacak.

Birinci oturum

Çalıştay, 18 Ocak Cumartesi saat 14.00'te Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Açılış konuşmasının ardından birinci oturum, YÖRKAM Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu'nın moderatörlüğünde, 'Geçmişten Günümüze Yörük Obalarında Yörük Kadını' başlığıyla gerçekleşecek. Oturumda, 'Yörük Dokuma Sanatının İlham Kaynağı Kadın' başlıklı konuyla Pamukkale Üniversitesi El Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca, 'Yörük Kültüründe Kadınların İktisadi Rolü' başlıklı konuyla YÖRKAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülden Bölük sunumlarını yapacak. İlk oturumda ayrıca 'Kültürel Mirasın Taşıyıcısı Çamkabalak Yörük Kadınları ve Dokumacılık Sürdürülebilir Yaşam Kültüründeki Rolleri' başlıklı konuyla UN/FAO Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Ürün Geliştirme Tasarım ve Marka Danışmanı Esma Civcir ve 'Konargöçer Yaşamda Kadınlarda Eğitim ve Yaşanılan Zorluklar' başlıklı konuyla ise 'Yörük Kızı' isimli dijital içerik üreticisi Ayşe Erden yer alacak.

İkinci oturum

İkinci oturum, YÖRKAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Uslu başkanlığında gerçekleşecek. 'Yörük Kültüründe Şifacı Kadınlar' başlıklı konuyla Mersin Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İmran Gündüz Alptürker, 'Yörük Kadınlarında Yas Geleneği' başlığıyla Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü 'Kazan Tatarlarının Kültür ve Sanatının Oluşumunda Kadınların Rolü' başlığıyla ise Ciganov Kazan Devlet Konservatuvarı Müzikolog ve Öğretmeni Gulnaz Ziangirova ve Gülnaz Cihan yer alacak. 'Gezen Oğlak' isimli dijital içerik üreticisi Elif Akçivi ise 'Dijital Mecralarda Yörük Kadını'na değinecek. Çalıştayda ilk gün Emre Dayıoğlu konseriyle sona erecek.

İkinci gün

Çalıştay, 19 Ocak saat 10.00'da 'Yörük Beyleri Serbest Kürsü'yle başlayacak. Serbest Kürsü'nün Oturum Başkanlığını Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Bakır üstlenecek. 7. Antalya Yörük Çalıştayı, delbek ustaları Türkan Abacı ve Dilek Topaç'ın dinletisiyle sona erecek.

Çalıştayda Yörük yaşamına ilişkin çektikleri videolarla instagram fenomeni olan 'Gezen Oğlak' Elif Akçivi ve 'Yörük Kızı' Ayşe Erden de yer alacak. Pinhani'nin 'Dünyadan Uzak' şarkısını Teke Yöresinde çalınan def benzeri vurmalı çalgı olan delbek eşliğinde yorumlayan Türkan Abacı ve Dilek Topaç da çalıştayda yer alacak. Çalıştay boyunca Mustafa Gümüş'ün 'Yörüklerin İzinde' isimli fotoğraf sergisi de ziyarete açık olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 7. Yörük Çalıştayı, 'Yörük Kültüründe Kadın' Temasıyla Yapılacak - Son Dakika

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