Antalya'da 8 Bin Öğrenciye Trafik Eğitimi - Son Dakika
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Antalya'da 8 Bin Öğrenciye Trafik Eğitimi

18.07.2026 13:58
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Antalya'da 2025-2026 eğitim döneminde çocuklara uygulanmış trafik eğitimi ile 8 bin 91 öğrenciye ulaşıldı.

Antalya'da, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde çocuk trafik eğitim parklarında 8 bin 91 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi sağlandı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik eğitmenleri, çocuklarda trafik bilincinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, Muratpaşa ve Kepez ilçelerindeki çocuk trafik eğitim parklarında 4-12 yaş grubuna yönelik teorik ve pratik programlar uygulandı.

Akülü araçların kullanıldığı çalışmalarda öğrencilere, trafik kurallarına uygun durma, duraklama ve park etme yöntemleri, manevra kuralları, güvenli takip mesafesi ile emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

Derslerde ayrıca trafik levhaları ile yol işaretlerinin anlamları, trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak doğru davranış biçimleri gösterildi.

Dönem boyunca yürütülen program dahilinde Muratpaşa'da 1878 öğrenci ders alırken, "Polirobot Trafikte Projesi" kapsamında Kepez'de 6 bin 213 öğrenciye ulaşıldı.

Kaynak: AA

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