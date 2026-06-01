Antalya'da 8. FEMO Uluslararası Matematik Olimpiyatı Sona Erdi

01.06.2026 15:16
Fizmat Akademisi ve Cumhuriyet Fizik, Matematik Okulu işbirliğiyle 500 öğrenci finale katıldı.

Fizmat Akademisi ve Cumhuriyet Fizik, Matematik Okulu (RPMS) işbirliğinde düzenlenen 8. FEMO Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nın final turu, Antalya'da sona erdi.

Matematik alanında yetenekli öğrencileri belirlemeyi ve desteklemeyi amaçlayan uluslararası bir girişim olan etkinlik, her yıl Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Tacikistan, Ukrayna, Gürcistan, Türkiye, İspanya, Birleşik Krallık, ABD, Çin, Almanya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya başta olmak üzere 20'den fazla ülkeden katılımcıyı buluşturdu.

Her yıl 6 binden fazla öğrencinin katıldığı olimpiyatın, 2025-2026 akademik yılı kış ve bahar eleme turlarının ardından final etabı Antalya'da gerçekleştirildi.

Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yaklaşık 500 öğrencini mücadele ettiği final turu ile olimpiyatlar sona erdi.

Olimpiyatların son gününde katılımcılara yönelik konser verildi, dereceye girenler ödüllendirildi.

Kaynak: AA

