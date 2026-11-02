Antalya\'da 80 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonunda 62 şüpheli gözaltına alındı

ANTALYA'da 68 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 62 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullananlara yönelik il genelinde geniş çaplı operasyon yapıldı. Tespit edilen 68 adrese, toplam 80 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İnsansız hava aracı destekli operasyonda 62 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanların 13'ünün uyuşturucu madde ticareti şüphelisi, 49'unun ise uyuşturucu madde kullanıcısı şüphelisi olduğu kaydedildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 330 gram kokain, 150 gram esrar, 154 uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.