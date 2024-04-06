9 günlük bayram tatili Antalya'da Nisan'ı Haziran'a çevirdi
Tatilcilerin yoğunluk oluşturduğu dünyaca ünlü sahil, yaz aylarını aratmadı
ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Sıcak havada dünyaca ünlü sahile akın eden tatilcilerin oluşturduğu görüntü, yaz aylarını aratmadı.
Turizmin başkenti Antalya'da 9 günlük Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanmaya başladı. Dün akşam yollara çıkan tatilcilerin ilk tercihleri arasında yer alan kentin sahillerinde yoğunluk oluştu. Hava sıcaklığı 28 derece, nem oranıysa yüzde 22 ölçüldüğü Antalya'da, yerli ve yabancı tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne adeta akın etti. Bol bol güneşlenen tatilciler, denizin keyfini çıkardı, kimileri de yakıcı sıcaktan korunmak için gölgelik alanları tercih etti.
Hafta sonunu güneşi geçirecek kentte otel doluluk oranlarının hafta sonu yüzde 95'e kadar ulaşacağı bildirilirken, ilerleyen günlerde nüfus yoğunluğunun artacağı öngörülüyor.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da 9 günlük bayram tatili yoğunluğu - Son Dakika
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda mavi-lacivertliler, pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maçın kritik olduğunu belirterek Sakaryaspor'u tebrik etti. Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise, taraftarlarına destek çağrısında bulundu ve üst lige çıkmak istediklerini söyledi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor'u 2-0 mağlup eden Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, üst lige çıkmak için tek final oynamak istediklerini belirtti. Boluspor cephesinde ise Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, önlerindeki 5 maça odaklandıklarını ve play-off barajında kalmak için mücadele edeceklerini söyledi.
Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ilçesi Safranbolu'da, ramazan akşamları etkinlikleri dolayısıyla dönem kıyafetlerini giyen tulumbacılar, tarihi sokaklarda gezdi. Kazdağlıoğlu Meydanı'nda başlayan etkinlikte dönem kıyafetlerini giyen tulumbacılar, omuzlarına aldıkları tulumba ile Tarihi Çarşı'nın sokaklarında tur attı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken etkinlik, Han Arkası'nda sona erdi. Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Gökcü, etkinliğin ardından gazetecilere, ilk tulumbanın 1859'da hediye edildiğini ve böylelikle ilçede itfaiye teşkilatının kurulduğunu söyledi. Gösteriye vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu belirten Gökcü, 'Biz tarihi bir şehirde yaşıyoruz. Bu konakları yangınlara karşı korumakla görevliyiz. Böyle tarihi bir ilçede görev yapmak hepimiz için onur ve gurur verici.' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?