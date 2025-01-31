Antalya'da 9 Katlı Apartmanda Yangın Paniği - Son Dakika
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Antalya'da 9 Katlı Apartmanda Yangın Paniği

Antalya\'da 9 Katlı Apartmanda Yangın Paniği

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın 1'inci katında çıkan yangın nedeniyle bina sakinleri sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri, yangını yarım saatte kontrol altına aldı.

31.01.2025 18:28  Güncelleme: 18:31
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ANTALYA'nın Kepez ilçesinde 9 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangın nedeniyle tedirginlik yaşayan binadakiler, sokağa çıktı. İtfaiyeciler, yarım saatte yangını söndürdü.

Düdenbaşı Mahallesi Necip Fasıl Kısakürek Caddesi'ndeki 9 katlı apartmanın 1'inci katındaki daireden saat 15.30 sıralarında duman çıktığını gören mahalleli ve binada oturanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edilirken, evde bulunmayan dairenin sahibi Nihat ve Ayfer Gökçe çifti de haberdar edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekibi, mutfağın balkon kapısını açıp yangını söndürme çalışmalarına başladı.

ÇOCUKLARINI KUCAKLAYIP DIŞARI ÇIKTILAR

Yoğun dumanın dolduğu apartmanda oturanlar, kendilerini sokağa attı. Bazı kişilerin çocuklarını kucakladığı ve ağızlarını kapatıp güvenli bölgeye doğru kaçtığı görüldü. İtfaiye ekibi, yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Evlerine gelen Nihat ve Ayfer Gökçe çifti ise söndürme çalışmalarını tedirginlikle izledi. İtfaiyeciler, daire ve apartmana dolan dumanı tahliye ettikten sonra normale döndü. Yangının mutfaktaki elektronik cihazlardan çıktığı üzerinde duruluyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 9 Katlı Apartmanda Yangın Paniği - Son Dakika

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