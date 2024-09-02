Antalya'da Kaçak Okul Açılışı ve Instagram Paylaşımları - Son Dakika
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Antalya'da Kaçak Okul Açılışı ve Instagram Paylaşımları

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Antalya'da kapatılan bir okulun öğretmenleri, Instagram üzerinden kaçak eğitim faaliyetlerine başladıklarını duyurdular. Paylaşımlarda, Rusça ifadelerle okulun açıldığına dair fotoğraf ve videolar paylaşıldı. ATSO meclis üyesi Kenan Çelik, bu duruma son verilmesi gerektiğini vurgulayarak hukukun gerekliliğine dikkat çekti.

02.09.2024 17:20
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AÇILIŞ VİDEOLARI INSTAGRAM'DA

Antalya'da Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kapatma kararı verdiği, bugün Rusya ile eş zamanlı açılışı yapılan okuldaki öğretmenlerin Instagram üzerinden paylaşımları dikkati çekti. Kaçak eğitim-öğretim faaliyetinin başladığına dair fotoğraf ve videolarda, Rusça 'Türk okulları 9 Eylül'de kapı açar, ama bizde çocuklar bizim Co-kids-working'e gelerek online eğitime geçti' ifadeleri yer aldı. Paylaşımlarda, ilk ders zilinin çaldığını gösteren fotoğraf ve videolar da yer alıyor. Paylaşımda, Rusya'da okul açılışı gününü sembolize eden ders zili görseli ile 'merhaba bilgi bayramı' yazısına yer verildi.

'BUNA ARTIK DUR DENİLMELİ'

ATSO meclis üyesi Kenan Çelik, "Bu olaya artık bir dur demek gerekiyor. Buranın bir hukuk devleti olduğu, kanunlarla yönetildiğini bu misafir arkadaşlar bilmiyor sanırım. Bunun net şekilde kendilerine anlatılması gerekiyor" dedi.

Antalya\'da Kaçak Okul Açılışı ve Instagram Paylaşımları
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kaçak Okul Açılışı ve Instagram Paylaşımları - Son Dakika

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