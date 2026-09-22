Antalya\'da Adli Tıp Günleri Kongresi bağımlılık ve bilirkişiliği ele alıyor

Uluslararası 21. Adli Tıp Günleri Kongresi Sekreteri ve Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu Üyesi Prof. Dr. Adem Karbuz, kongre aracılığıyla Türkiye'nin adli tıp ve adli bilimler alanındaki birikimini uluslararası bilim dünyasıyla paylaşmayı ve yeni bilimsel işbirliklerine zemin oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Karbuz, AA muhabirine, Antalya'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu kongreye 41 ülkeden katılımın olduğunu ifade etti.

Kongrenin ana temasının "Dünyada Bağımlılık ve Bilirkişilik" olduğunu kaydeden Karbuz, "Bağımlılığın yalnızca bir sağlık sorunu olmadığını, bireyi, aileyi, toplumu ve adalet sistemini ilgilendiren çok boyutlu bir konu olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bu nedenle bağımlılığı tıbbi, adli, hukuki ve toplumsal boyutlarıyla ele alacağız." dedi.

Karbuz, beş kıtadan bilim insanlarını Antalya'da bir araya getirerek başta bağımlılık olmak üzere adli tıp, adli bilimler ve bilirkişilik alanlarında bilimsel bilgi paylaşımını, uluslararası işbirliğini ve adli değerlendirmelerin niteliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Bilirkişiliğin temeli bilimsel bilgi, tarafsızlık ve güvenilir değerlendirme"

Adli süreçlerin ülkelerin sınırlarını aşan konular olduğunu dile getiren Karbuz, "Her ülkenin farklı uygulamaları, deneyimleri ve çözüm önerileri bulunmakta. Uluslararası bilim insanlarının bir araya gelmesi, farklı yaklaşımların karşılaştırılmasına ve ortak bilimsel birikimin geliştirilmesine önemli katkı sağlamakta. Biz de bu kongre aracılığıyla Türkiye'nin adli tıp ve adli bilimler alanındaki birikimini uluslararası bilim dünyasıyla paylaşmayı ve yeni bilimsel işbirliklerine zemin oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

Karbuz, kongrede bilirkişilik uygulamalarında bilimsel standartların geliştirilmesini, disiplinler arası iletişimin güçlendirilmesini ve adli değerlendirmelerin niteliğinin artırılmasını tartışacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bilirkişiliğin temelinde bilimsel bilgi, tarafsızlık ve güvenilir değerlendirme vardır. Bilirkişinin rolü karar vermek değil, kendi uzmanlık alanındaki bilimsel bilgiyi adalet sisteminin doğru ve sağlıklı bir değerlendirme yapabilmesine katkı sağlayacak şekilde ortaya koymaktır. Bu kongrenin yalnızca bilimsel bir paylaşım ortamı değil, bilim insanları, adli tıp ve adli bilimler uzmanları, hukukçular ve ilgili kurumlar arasında yeni iletişim ve işbirliklerinin kurulmasına katkı sağlayan bir platform olmasını hedefliyoruz."