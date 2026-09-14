Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki hemşire öldü, sürücü kardeşi tedavi görüyor
Antalya'da Finike-Kumluca yolunda otomobilin ağaca çarptığı kazada yaralanan hemşire Ahsengül İnce, kaldırıldığı çalıştığı hastanede kurtarılamadı. Aynı kazada yaralanan kardeşi sürücü İsmail Can İnce'nin tedavisi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.
ÇALIŞTIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞ
Antalya'da Finike- Kumluca yolunda otomobilin ağaca çarptığı kazada ölen Ahsengül İnce'nin, ilçedeki özel hastanede yaklaşık 1 yıldır hemşire olarak görev yaptığı belirtildi. Ahsengül İnce'nin, kazanın ardından yaralı halde çalıştığı hastaneye götürüldüğü ve burada kurtarılamadığı bildirildi.
Öte yandan, aynı kazada yaralanan Ahsengül İnce'nin kardeşi sürücü İsmail Can İnce'nin tedavisinin ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: DHA
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