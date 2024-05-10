Antalya\'da Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu\'nda Öğretmen ve Veli İşbirliğiyle Kermes Düzenlendi

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Antalya'da Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu'nda öğretmen ve veli işbirliğinde kermes düzenlendi.

Muratpaşa ilçesindeki okulun bahçesine kurulan stantlarda, veliler tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler, satışa sunuldu. Öğrenciler için de okul bahçesinde oyun alanı oluşturuldu.

Okul Müdürü Ali Sapmaz, AA muhabirine, hem okulun ihtiyaçlarını karşılamak hem de öğretmenler ile veliler arasında iletişimi, dayanışmayı artırmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Velilerin kendi aralarında görev dağılımı yaparak, kermese hazırlandıklarını dile getiren Sapmaz, "Güzel bir etkinlik oldu. Bu tür aktiviteler hem öğretmenlerimiz hem velilerimiz arasında bir işbirliği oluşturuyor ve ilişkileri güçlendiriyor. Öğrencilerimiz için de eğlenceli oldu." dedi.

Sapmaz, kermesten elde edilecek gelir ile de okulun tespit edilen ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlik, gün boyunca sürdü.