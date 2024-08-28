Antalya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı ve 3'ü tutuklandı.

28.08.2024 20:16
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Antalya'nın Serik ilçesinde akrabalar arasında çıkan 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Serik'te aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen A.Ç, N.Ç. ve H.Ç. tutuklandı, R.Ç. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Ferit Ç'nin cenazesi jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında Yeşilyurt Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Kavgada yaralanan ve Antalya Şehir Hastanesine sevk edilen A.Ç'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Yeşilyurt Mahallesi Araplar mevkisinde iki aile arasındaki kavgada tüfekle yaralanan 50 yaşındaki Ferit Ç. hayatını kaybetmiş, E.Ç, A.Ç. ve C.Ç. ise yaralanmıştı.

Olayla ilgili 4 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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