Antalya\'da Altıntaş yağmur suyu projesi 2021\'den beri kurum görüşü bekliyor

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Altıntaş bölgesinde yağmur suyunun denize tahliyesi için hazırlanan projenin 2021'den bu yana kurum görüşü beklediğini açıkladı. Projenin bütçesinin hazır olduğunu belirten Özdemir, "Biz denize ulaşmak istiyoruz. Altıntaş'ın o çanağında biriken suyu denize ulaştırmak, deşarj ettirmek istiyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ekim ayı ikinci birleşimi gerçekleşti. 36 gündem maddesinin karara bağlandığı meclis toplantısında Başkan Vekili Büşra Özdemir, kentte etkili olan sağanak yağışla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yağmurda Kardeş Kentler'de su ve birikmesi olduğunu dile getiren Özdemir, "Ocak ayındaki yağışlardan sonra burada bir açıklama yapmıştım. Devlet Hava Meydanlarının orada maalesef bir deşarj vardı, sayın valimiz başkanlığında ilgili kurumlarımız Devlet Hava Meydanları, Devlet Su İşleri ve ASAT birlikte çalıştılar. Orada tüm kurumlar bir proje geliştirdiler, çözüm aradılar. Sorunun çözüldüğünü zannederken bu yağmurlarda yine aynı sıkıntıyı yaşadık. Yine aynı kurum kuruluşlar çözüm aramakta" ifadelerini kullandı.

"ALTINTAŞ ÇANAĞINDA BİRİKEN SUYU DENİZE ULAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

Altıntaş bölgesi ile ilgili yağmur suyu projesinin 2021 yılından itibaren hazır olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Projemizi hazırlayıp gönderiyoruz ama kurumlardan olumlu dönüş olmuyor. Son beş yıldır revizyonunu yapıp tekrar gönderiyoruz. Şu an yanlış bilmiyorsam Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nda bekliyor. Bütçemiz ve projemiz hazır. Biz denize ulaşmak istiyoruz. Altıntaş'ın o çanağında biriken suyu denize ulaştırmak deşarj ettirmek istiyoruz. Oranın yağmur suyu projesini bir an önce hayata geçirmek istiyoruz. Kurum görüşü olumlu gelmeden projemize başlayamıyoruz. Bunu hep birlikte el birliğiyle çözebiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.