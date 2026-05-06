Antalya'da ANSET Soruşturmasında Cansel Tuncer Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da ANSET Soruşturmasında Cansel Tuncer Adliyeye Sevk Edildi

06.05.2026 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, ANSET soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET şirketine yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; Altın Portakal Film Festivali, Piyano Festivali gibi organizasyonları üstlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında aralarında iş insanlarının da olduğu 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 34 şüpheliden 27'si gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde, 2'sinin yurt dışında olduğu, 3'ünün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

BÖCEK DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

Emniyetteki işlemlerinin ardından pazar günü adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Şüphelilerin 11'i serbest bırakılırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüpheliler arasında; 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve eski ANSET Genel Müdürü Cansel Tuncer de yer alıyor.

TABURCU EDİLDİ, GÖZALTINA ALINDI

Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında yer alan Cansel Tuncer, sağlık sorunları nedeniyle bulunduğu Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından dün taburcu edildi. Gözaltına alınan Tuncer, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Cansel Tuncer, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

113 MİLYON 426 BİN LİRALIK KAMU ZARARI

'İhaleye fesat karıştırma', 'Rüşvet', 'Suç olan gelirin aklanması' suçlamaları yöneltilen şüpheliler arasında suçtan elde edilen geliri aklama amaçlı para geçişleri tespit edildiği, 113 milyon 426 bin TL'lik kamu zararına sebep olunduğu belirtildi.

Haber: İrem BAŞDAŞ/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da ANSET Soruşturmasında Cansel Tuncer Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
Otoparkta dehşet anları Otoparkta dehşet anları
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı

17:08
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:35
TSK’nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
TSK'nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
16:15
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
15:43
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 17:34:12. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da ANSET Soruşturmasında Cansel Tuncer Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.