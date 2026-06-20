Antalya'da Araç Servisinde Yangın - Son Dakika
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Antalya'da Araç Servisinde Yangın

20.06.2026 19:47
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Antalya'da boş deponun bahçesindeki yangın, bitişikteki araç tamir servisine sıçradı.

1) ARAÇ TAMİR VE BAKIM SERVİSİNDE YANGIN

ANTALYA'da boş deponun bahçesinde çıkan yangın, bitişikteki araç tamir ve bakım servisine sıçradı. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Kepez ilçesi Serik Caddesi üzerinde, kullanılmayan bir deponun bahçesindeki ahşap parçaların tutuşmasının ardından büyüyen alevler, bitişikteki özel bir firmaya ait araç bakım ve tamiratının yapıldığı servis binasına sıçradı. Panikleyen çalışanların tahliye edilmesinin ardından içeride tamir için bekleyen araçlar da çıkarıldı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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