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Antalya'da arkadaşını kazara öldüren sanığa 7 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Antalya'da arkadaşını kazara öldüren sanığa 7 yıl hapis cezası

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otomobil bakım servisinde meydana gelen olayda, İ.B. adlı sanık arkadaşını kazara tüfekle öldürdü. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık, 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 7 yıl hapse mahkum edildi.

Antalya\'da arkadaşını kazara öldüren sanığa 7 yıl hapis cezası
13.12.2023 - 10:41,
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde arkadaşını kazara tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 7 yıl hapse çarptırıldı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.B. ile maktul Yaşar Çakır'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık İ.B'nin "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, olayın bilinçli taksirle gerçekleşmesi nedeniyle cezanın artırılması talep etti.

Son sözü sorulan sanık İ.B, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, maktul ile aralarında husumet olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanığı önce "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 5 yıl hapse çarptırdı. Heyet, daha sonra olayın "bilinçli taksirle" gerçekleşmesi nedeniyle cezayı 7 yıla çıkardı ve verilen cezada herhangi bir indirime gitmedi.

Yeşil Sanayi Sitesi 5069 Sokak'taki otomobil bakım servisinde, 23 Haziran'da, İ.B'nin (37) kontrol ettiği tüfeğin kazara ateş alması sonucu Yaşar Çakır (22) ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da arkadaşını kazara öldüren sanığa 7 yıl hapis cezası - Son Dakika
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