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Antalya'da arkadaşını silahla vurarak öldüren genç hakkında müebbet hapis istemi - Son Dakika
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Antalya'da arkadaşını silahla vurarak öldüren genç hakkında müebbet hapis istemi

Antalya'da arkadaşını silahla başından vurarak ölümüne neden olan genç, müebbet hapis cezasıyla yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık, olayın silaha merakı yüzünden olduğunu savunurken, tanık ifadesi ise tartışma olduğunu ortaya koydu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Antalya\'da arkadaşını silahla vurarak öldüren genç hakkında müebbet hapis istemi
22.12.2023 - 12:55,
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Antalya'da arkadaşını silahla başından vurarak ölümüne neden olan gencin müebbet hapis cezasıyla yargılanmasına devam edildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada arkadaşı Azad Altay'ı (19) evde tabancayla oynarken silahın ateş almasıyla alnından vurduğu öne sürülen tutuklu sanık O.E.T. (19), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müşteki ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Arda Ç. (17), olay günü meslek lisesinin oradan eve doğru geldikleri sırada sanık O.E.T. ile maktulün kız arkadaş konusunda tartıştıklarını öne sürerek, "Sürekli 'Senin yüzünden oldu' gibisinden tartışıyorlardı. Onlar markete geçince ben de oradan ayrıldım. Lisenin oradayken sanığın belinde silah gördüm. Normal yaşamlarında da aralarında süreklilik arz eden tartışmalar vardı." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık O.E.T. ise yaşanan tüm olayların silaha merakı yüzünden başına geldiğini savundu.

O gün üzerinde silah olmadığını öne süren sanık, "Bu sebeple şahidin beyanını kabul etmiyorum. Ayrıca Azad ile aramızda o gün tartışma da olmadı. Bu olay nedeniyle çok üzgün ve pişmanım. Böyle bir olayın meydana gelmesini istemezdim. Hiç yapmamam gereken bir şey yaptım. Silahla şaka yaptım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde 12 Şubat 2023 tarihinde, O.E.T. evde tabancayla oynarken silahın ateş almasıyla arkadaşı Azad Altay'ı alnından vurmuştu. Azad Altay, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası tutuklanan O.E.T. için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi talep edilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da arkadaşını silahla vurarak öldüren genç hakkında müebbet hapis istemi - Son Dakika
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