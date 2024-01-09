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Antalya'da Aşık Veysel anısına satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da Aşık Veysel anısına satranç turnuvası düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şubesi işbirliğinde, Aşık Veysel anısına satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvada 7-12 yaş arasındaki 150 çocuk mücadele etti. Turnuvada dereceye giren sporculara madalya ve kupa verildi.

Antalya\'da Aşık Veysel anısına satranç turnuvası düzenlendi
09.01.2024 - 11:57,  Güncelleme: 12:14
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Antalya'da halk ozanı Aşık Veysel anısına satranç turnuvası gerçekleştirildi.

Turnuva, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şubesi işbirliğinde vakfın cemevinde düzenlendi.

İki gün süren turnuvada 7-12 yaş arasındaki 150 çocuk mücadele etti.

Rakiplerini bir eleyerek kürsüye çıkmaya hak kazanan sporculara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Ulutekin madalya ve kupa verildi.

Turnuvada, 7 yaş kategorisinde Tunç Hasan Yavuz birinci, Doğan Demir ikinci, Demiralp Mert Türkay üçüncü oldu. 8 yaş kategorisinde Yiğit Şimşek birinci, Mete Furkan Karacan ikinci, Aybars Dönmez üçüncü oldu. 10 yaş kategorisinde ise Tunç Kaplan birinci, Yusuf Selim Taşlıçay ikinci, Batın Akçay üçüncü sırada yer aldı. 12 yaş kategorisinde Mehmet Alp Soysal birinci, Kayra Anıl Gümüş ikinci, Rüzgar Çekiçoğlu üçüncü oldu.

Kaynak: AA
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