Antalya\'da Aşırı Yağışların Ardından Mahsur Kalan 236 Vatandaş Tahliye Edildi

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ANTALYA'da sağanak; göle dönen yollarda mahsur kaldılar (3)

AFAD: 236 VATANDAŞIMIZ TAHLİYE EDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanağa ilişkin "Bugün yaşanan aşırı yağışlarda Manavgat ilçemize 2 saat içerisinde 106,6 kilogram yağış düşmüştür. Yağış nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 420 ihbar gelmiş olup, ekiplerimiz müdahaleye devam etmektedir. Mahsur kalan 236 vatandaşımız, ekiplerimizin çalışması sonucunda sağlıklı şekilde güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

HABER- KAMERA: Antalya,