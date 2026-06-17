Antalya'da Aşırı Yüklenen Kamyon Tehlike Saçtı

ANTALYA'da kasasına özensiz ve aşırı şekilde yüklenen ahşap parçalarıyla trafikte seyreden kamyon sürücüsü, diğer araçları tehlikeye düşürdü. Zaman zaman ahşap parçaların yola döküldüğü kamyonun sürücüsü duruma aldırış etmeden yoluna devam etti.

Muratpaşa ilçesindeki Dumlupınar Bulvarı üzerinde, kasasına özensiz ve aşırı yüklenmiş ahşap parçaların bulunduğu kamyonun trafikteki tehlikeli ilerleyişi dikkati çekti. Kamyonun kasasına aşırı ve herhangi bir güvenlik önlemi olmadan yüklenmiş ahşap parçalardan bazıları yola düştü. Aşırı yük nedeniyle zaman zaman sallanan kamyonun ilerleyişi trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye düşürdü. Kamyon sürücüsü güvenlik önlemi olmadan bulvar üzerinde ilerlemeyi sürdürdü.

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,