Antalya'da Baba, Oğlunu Öldürüp Eşini Yaraladı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı oğlunu silahla öldürüp, eşini ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Çıplaklı Mahallesi'nde Hüseyin Ü. (74), oğlu Hasan Ü. (43) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, tabancayla oğluna ve eşi Saniye Ü'ye (64) ateş etti.

Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemede, Hasan Ü'nün, yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan kadın ise ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli, jandarma ekibince gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.