Antalya'da Balıkçı Barınağı'nda Yangın - Son Dakika
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Antalya'da Balıkçı Barınağı'nda Yangın

Antalya\'da Balıkçı Barınağı\'nda Yangın
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Antalya Balıkçı Barınağı'nda çıkan yangında 20'den fazla tekne yandı, yangın kontrol altına alındı.

ANTALYA Balıkçı Barınağı'nda çıkan yangında, karaya çekili 20'nin üzerinde tekne yandı. Yangın, demirli teknelere ve ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Çok büyük bir yangını ucuz atlattık. Bazı kişilerin başlattığından bahsediliyor. Doğru mu, yanlış mı tespit edeceğiz" dedi.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde yüzlerce balıkçı ve tur teknesinin bağlı olduğu Balıkçı Barınağı'nda, saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Yol kenarında çıkan yangın, karada çekili teknelerin bulunduğu alana sıçradı. Yangın, hızı zaman zaman saatte 60 kilometreyi aşan şiddetli rüzgarın etkisiyle yayıldı. Barınak görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait müdahale araçları ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar sevk edildi. Ekipler, alevlerin ormana ve denizde bağlı teknelere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında, çoğunluğu atıl durumda, 3'ü bakım için karada bulunan 20'nin üzerinde tekne yandı.

VALİ ŞAHİN: ÇOK BÜYÜK BİR YANGINI UCUZ ATLATTIK

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Hulusi Şahin, yangında denizde bağlı bulunan teknelerde herhangi bir zarar yaşanmadığını belirterek, "Bu gece 03.30 civarında Sarısu mevkiinde karada çıkan bir yangın Balıkçı Barınağı'na sirayet ediyor. Barınakta bulunan karaya çekilmiş teknelere sıçrıyor ve burada 20'nin üzerinde tekne alev alıyor. Ancak müdahale çok hızlı yapıldığı için itfaiye, orman ve emniyetin TOMA'larının hızlı müdahalesi ile demirli teknelere sıçrayan alevler engelleniyor" dedi.

Vali Şahin, yangının bazı kişiler tarafından başlatıldığı iddiasının derinlemesine incelendiğini belirterek, "Karadaki teknelerden başka, demirli teknelerimizde bir zarar veya ziyan yok. Ormanlık alana da sıçrama oluyor. Orman ekipleri de hızlı müdahale ederek yangının büyümesini engelliyor. Çok büyük bir yangını ucuz atlattık. Herkese geçmiş olsun diyoruz. Yangının çıkış nedenini arkadaşlar araştırıyor. Bazı kişilerin başlattığından bahsediliyor. Doğru mu, yanlış mı, bunu tespit edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Balıkçı Barınağı'nda Yangın - Son Dakika

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