Antalya'da Baygın Bulunan Genç Kız Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Antalya'da Baygın Bulunan Genç Kız Hastaneye Kaldırıldı

Antalya\'da Baygın Bulunan Genç Kız Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, arkadaşlarının haber alamadığı 24 yaşındaki Havva S., evinde baygın halde bulundu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi. İlk müdahale evde yapıldıktan sonra Havva S., hastaneye sevk edildi.

16.12.2024 10:19  Güncelleme: 10:24
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ANTALYA'da arkadaşlarının bir süredir haber alamadığı Havva S. (24), evinde baygın halde bulundu.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Ahatlı Mahallesi 3124 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Havva S.'den bir süredir haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri kapısı kilitli daireye giremedi. Bunun üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, kapısı kilitli dairenin penceresindeki demir parmaklıkları keserek, eve girdi. Ekipler, Havva S.'nin baygın halde olduğunu görünce durumu sağlık ekibine bildirdi. Sağlık ekibi baygın haldeki genç kıza ilk müdahaleyi evde yaptı. Havva S., ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kapının açılmasıyla Havva S.'nin baygın halde evde yattığını gören arkadaşları, sağlık ekibi gelene kadar "Allahım ne olur arkadaşımıza bir şey olmasın" diyerek gözyaşı döktü.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Baygın Bulunan Genç Kız Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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