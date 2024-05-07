Antalya\'da Bir Kişi Eski Eşini ve Arkadaşını Bıçakladı

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Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, eski eşini ve yanındaki arkadaşını bıçakla yaraladı.

Belkıs Mahallesi'nde E.O. (29) ile 3 yıl önce ayrıldığı eski karısı P.G. (28) ve yanında bulunan V.G. (28) arasında tartışma yaşandı.

E.O. tartışma sırasında yanındaki bıçakla eski eşi ve V.G'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

Yaralılar olaydan sonra kendi imkanlarıyla Serik Devlet Hastanesi'ne gitti.

Durumu ağır olan kadın, buradaki müdahalenin ardından Antalya'daki başka bir hastaneye sevk edildi.

Şüpheli E.O. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

E.O'nun ifadesinde, tekrar evlenmek için çaba sarf ettiği eski eşini V.G'nin yanında gördüğünde sinirlendiğini ve ne yaptığını bilmeyerek bıçakladığını söylediği öğrenildi.