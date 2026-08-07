Antalya'da gece yarısı denize giren iki genç boğuldu

Antalya’nın Konyaaltı Sahili’nde gece saatlerinde yaşanan üzücü olayda, denize giren iki genç hayatını kaybetti. Gece vakti serinlemek için denize giren Muhammet Torcu ve Uğur Kaan’ın uzun süre sudan çıkmadığını fark eden çevredekiler, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.,

CANSIZ BEDENLERİ SUDAN ÇIKARILDI

İhbarla adrese yönlendirilen Deniz Polisi dalgıçları su altında arama çalışması başlattı. Arama sonucunda Muhammet Torcu'nun cansız bedeni kıyıdan 10 metre açıkta ve 3 metre derinlikte, Uğur Kaan'ın cansız bedeni ise 25 metre açıkta ve 12 metre derinlikte bulundu.

ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Ekipler tarafından karaya çıkarılan iki gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedenlerinin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.