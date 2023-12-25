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Antalya'da boş inşaatta tanınmayacak halde ceset bulundu - Son Dakika
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Antalya'da boş inşaatta tanınmayacak halde ceset bulundu

Antalya'da boş bir inşaattan gelen kokudan rahatsız olanların ihbarı üzerine yapılan aramada, tanınmayacak halde bir ceset bulundu. Ceset, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

25.12.2023 - 10:19,
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ANTALYA'da boş inşaattan gelen kokudan rahatsız olanların ihbarıyla alanda arama yapan polis, tanınmayacak halde bir ceset buldu. Ceset, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay, dün saat 18.00 sularında Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi 1587 sokak üzerinde bulunan 3 katlı boş inşaatta meydana geldi. İnşaattan gelen kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, inşaat alanında detaylı arama yaptı. Ekipler inşaatın ikinci katında perdeler ile kapatılan odada tanınmayacak halde bir ceset buldu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve tanınmayacak hale gelen cesedin, cinsiyetinin de belirlenemediği öğrenildi. Ceset savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Antalya\'da boş inşaatta tanınmayacak halde ceset bulundu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da boş inşaatta tanınmayacak halde ceset bulundu - Son Dakika
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