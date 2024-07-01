Antalya'da Caretta Carettaların Yuva Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Antalya'da Caretta Carettaların Yuva Sayısı Artıyor

Antalya'nın Kızılot bölgesinde geçen yıl ağustosta 1600 olan nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettalar yuva sayısının bu yıl şimdiden 1800'e ulaştığı belirtildi. Deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanları arasında bulunan Antalya'nın Belek ve Kızılot sahillerinde bu yıl da caretta caretta yavrularının mavi sulara ulaşması için çalışmalar sürdürülüyor.

01.07.2024 11:45
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Antalya'nın Kızılot bölgesinde geçen yıl ağustosta 1600 olan nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettalar yuva sayısının bu yıl şimdiden 1800'e ulaştığı belirtildi.

Deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanları arasında bulunan Antalya'nın Belek ve Kızılot sahillerinde bu yıl da caretta caretta yavrularının mavi sulara ulaşması için çalışmalar sürdürülüyor.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı (EKAD) Dr. Ali Fuat Canbolat başkanlığında hazırlanan Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi kapsamında akademisyen ve gönüllüler, caretta carettalar için gece gündüz nöbet tutuyor.

Manavgat ilçesindeki yaklaşık 16 kilometrelik Kızılot Sahili'nde görev yapan akademisyen ve gönüllüler, her gün kilometrelerce yürüyerek yuvaları tek tek tespit ediyor.

Yuvaların üzerine bilgisi yazılı çubuk yerleştirip GPRS ile işaretleme yapan görevliler, yuvaların etrafını tahta çubuklar ve uyarıcı levhalarla çevirerek koruma altına alıyor.

Ekiplerin mayıstan itibaren özenle koruduğu yuvalarda kumun altına gömülü yumurtalardan ilk yavrular da çıkmaya başladı.

Caretta caretta yavruları, yuvalarından çıkarak zorlu yolculuğun ardından mavi sulara kavuşuyor.

EKAD Kızılot Bölgesi Proje Sorumlusu Biyolog Fatih Polat, AA muhabirine, bu yıl havaların daha sıcak olması nedeniyle ergin bireylerin 15 gün önce sahile çıkarak nisanın sonlarına doğru yuva yapmaya başladığını belirtti.

Bu nedenle yavru çıkışlarının da erken başladığını anlatan Polat, "Her sabah 04.00'te kalkıp ekip arkadaşlarımızla sahili gezerek yuvaları tespit ediyoruz. Bu yıl 1800 yuva tespiti yaptık. Bu yuvalardan ilk yavruların da mavi sularla buluşmasına şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadık." dedi.

Yuva sayısının 2500'e ulaşacağı tahmin ediliyor

Ergin bireylerin yaklaşık 25 gün daha sahile çıkarak yumurta bırakacağı bilgisini veren Polat, her gün 40 ila 50 arasında yuva tespit ettiklerini kaydetti.

Kızılot'ta bu yıl yuva sayısında rekor kırılmasını beklediklerini vurgulayan Polat, geçen yıl 1600 yuva tespit edildiğini, bu sene sayının 2500'e ulaşacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

Polat, bu dönemde özellikle ATV ve arazi tipi araçlarla sahile girilmemesinin caretta caretta yavruları için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Aksi takdirde ergin bireyler ve yavrular ezilerek ölebiliyor ayrıca sahile piknik yapmaya gelenlerin çöplerini toplamaları gerekiyor. Yerdeki atıklar nedeniyle yavrular denize ulaşamayabiliyor. Geçen yıllarda plastik bardağa sıkışan yavrular vardı. Akdeniz'in en önemli yuvalama alanlarından olan bu sahillerin korunmasına önem veriyoruz. Bölgede turizmciler ve tatilcilerle işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Sahaya çıktığımız zaman tatilcileri bilgilendiriyoruz."

Kaynak: AA

Akdeniz, Kızılot, Antalya, Belek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Caretta Carettaların Yuva Sayısı Artıyor - Son Dakika

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