Antalya'da Çek-Türk İş Birliği Parkı Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Çek-Türk İş Birliği Parkı Açılıyor

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin kardeş kenti Çekya'nın Prag 6'da açılışı yapılan Çek-Türk İş Birliği Parkı'nın benzeri Fener Mahallesi'nde kurulacak. Park, Kaleiçi Old Town Festivali'nde açılacak.

30.07.2024 11:29  Güncelleme: 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin kardeş kenti Çekya'nın Prag 6'da açılışı yapılan Çek- Türk İş Birliği Parkı'nın benzeri Fener Mahallesi'nde kurulacak. 1939 ve 1940 sokakları kesişiminde yer alan park, Kaleiçi Old Town Festivali'nde açılacak.

Prag'da Türkiye Cumhuriyet'inin kuruluşunun ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 100'üncü yılı dolayısıyla 'Çek-Türk İş Birliği Parkı' haziranda açıldı. Parka, Prag 6 Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi dostluğunun bir simgesi olarak Anadolu'dan getirilen meşe palamudu ekildi.

Açılışın ardından Belediye Başkanı Ümit Uysal, kardeş kent Prag 6'da açılan Çek-Türk İş Birliği Parkı'nın bir benzerinin 'karşılıklılık' esasınca ilçede de açılacağını söyledi. Belediye Meclisi, park için yer arayışını tamamladı. CHP ve AK Partili üyelerden oluşan İsim Verme Komisyonu, Fener Mahallesi'nde 1939 ve 1940 sokakları kesişiminde yer alan park alanına Türk-Çek İş Birliği Parkı verilmesine karar verdi. Komisyon kararı, 2 Ağustos Perşembe saat 14.30'da toplanacak Belediye Meclisi'nde oylanacak. Park için seçilen alan 2 bin 300 metrekare genişliğe sahip. Park, Ekim ayında düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali'nde açılacak.

Kaynak: ANKA

Fener Mahallesi, Türk İş, Antalya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Çek-Türk İş Birliği Parkı Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:51 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye atıcılık branşında ilk madalya Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık branşında ilk madalya
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenleniyor Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
10:29 Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı
11:08 Ticaret Bakanlığı’nın radarından kaçamadı Şeyma Subaşı’na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:16 İsrail’de büyük isyan Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
10:11 Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam’da 22 sinema filmi olan bir aktördü Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
10:09 Rusya’da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
09:46 Kanada’da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
09:44 Sigaraya bir zam daha geliyor Fiyatlar en az 5 TL artacak Sigaraya bir zam daha geliyor! Fiyatlar en az 5 TL artacak
09:00 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı
08:31 Erzurum’da ambulans ile ticari araç çarpıştı 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 12:55:20. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Çek-Türk İş Birliği Parkı Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement