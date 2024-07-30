Antalya'da Çek-Türk İş Birliği Parkı Açılıyor

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(ANTALYA)- Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin kardeş kenti Çekya'nın Prag 6'da açılışı yapılan Çek- Türk İş Birliği Parkı'nın benzeri Fener Mahallesi'nde kurulacak. 1939 ve 1940 sokakları kesişiminde yer alan park, Kaleiçi Old Town Festivali'nde açılacak.

Prag'da Türkiye Cumhuriyet'inin kuruluşunun ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 100'üncü yılı dolayısıyla 'Çek-Türk İş Birliği Parkı' haziranda açıldı. Parka, Prag 6 Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi dostluğunun bir simgesi olarak Anadolu'dan getirilen meşe palamudu ekildi.

Açılışın ardından Belediye Başkanı Ümit Uysal, kardeş kent Prag 6'da açılan Çek-Türk İş Birliği Parkı'nın bir benzerinin 'karşılıklılık' esasınca ilçede de açılacağını söyledi. Belediye Meclisi, park için yer arayışını tamamladı. CHP ve AK Partili üyelerden oluşan İsim Verme Komisyonu, Fener Mahallesi'nde 1939 ve 1940 sokakları kesişiminde yer alan park alanına Türk-Çek İş Birliği Parkı verilmesine karar verdi. Komisyon kararı, 2 Ağustos Perşembe saat 14.30'da toplanacak Belediye Meclisi'nde oylanacak. Park için seçilen alan 2 bin 300 metrekare genişliğe sahip. Park, Ekim ayında düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali'nde açılacak.