Antalya\'da Çiftçilere Dolu Sonrası Gübre Desteği

Antalya'da geçen aylarda yaşanan dolu afeti nedeniyle zarar gören çiftçilere, gübre desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaşanan dolu afeti nedeniyle Manavgat'ta ürünleri zarar gören 70 çiftçiye 5 ton gübre verildi.

Manavgat Kızıldağ Mahallesi'ndeki üreticilerden Osman Yılmaz, yaşanan dolu felaketinden sonra ürünlerinin zarar gördüğünü belirtti.

Ürünlerin toparlanması için gübreye ihtiyaçları olduğunu ve eksiklerinin tamamlandığını ifade eden Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.