Antalya'da Çiftin Ölümü Şokta! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Çiftin Ölümü Şokta!

Antalya\'da Çiftin Ölümü Şokta!
19.02.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Yeke, intihar mesajı sonrası evinde silahla ölü bulundu, yanında bir kadın da hayatını kaybetti.

ANTALYA'da yakınlarına mesaj gönderdikten sonra haber alınamayan Özgür Yeke (47), evinde bir kadınla başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Konuksever Mahallesi 821 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre; yakınlarına intihar edeceğine dair mesaj atan Özgür Yeke'den bir süre sonra haber alınamadı. Yakınları telefonla arayıp, ulaşamayınca Özgür Yeke'nin evini kontrol etmeye gitti. Kapının açık olduğunu gören yakınları, içeri girdiklerinde Özgür Yeke ile bir kadını kanlar içinde yatarken buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede; Özgür Yeke ile yanındaki kadının başından tabancayla vurularak öldüğü belirlendi. Olay yerinde tabanca ve 3 boş kovan da bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Antalya, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Çiftin Ölümü Şokta! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı
Osimhen, Van Dijk’ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı
Sürpriz adres Steven Caulker, Süper Lig’e geri döndü Sürpriz adres! Steven Caulker, Süper Lig'e geri döndü
Kural tanımıyorlar Deplasman yasağı olmasına rağmen tribüne girdiler Kural tanımıyorlar! Deplasman yasağı olmasına rağmen tribüne girdiler
Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor

15:56
TRT spikerinden Amedspor’a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım
15:36
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
15:17
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:57
Milli Eğitim Bakanı Tekin: ’Laikliği birlikte savunuyoruz’ başlıklı metne dava açacağım
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Laikliği birlikte savunuyoruz' başlıklı metne dava açacağım
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 17:01:18. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Çiftin Ölümü Şokta! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.