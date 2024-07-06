Antalya'da çıkan yangın ormanlık alana sıçradı, düğün salonunda zarar meydana geldi

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Antalya'da boş arazide çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Düğün salonunda zarar meydana gelirken, yangın 1 saatlik çalışmayla söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde boş arazide çıkan yangın büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Alevlerden etkilenen düğün salonunda maddi hasar oluştu.

Yangın, Belek Mahallesi, Yunus Emre Caddesinde boş bir arazide meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, ormanlık alana ve bir düğün salonunun depo kısmına sıçradı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi. 6 itfaiye aracı, 2 arazözün müdahale ettiği yangını söndürmek için ekipler büyük mücadele verdi.

5 dönüm alanda etkili olan yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede bulunan çam ağaçları ile düğün salonun depo kısmı yangından dolayı zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatılırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.